إيطاليا:"أسبوع دوكاتي العالمي" للدراجات النارية في 22 يوليو

(أنسامد) - أبريل 23 - روما - ستقام الدورة الحادية عشرة من "أسبوع دوكاتي العالمي" للدراجات النارية في الفترة من 22 إلى 24 يوليو في حلبة ميزانو الدولية، في بلدة ميزانو الإيطالية، حيث سيجتمع الشغف والمرح في نسخة 2022 من هذا الحدث العالمي.



سيستضيف أسبوع دوكاتي العالمي عائلة دوكاتي العظيمة وعشاقها وجميع راكبي الدراجات النارية المتحمسين، من أولئك الذين يحبون اكتشاف العالم من خلال السفر بالدراجة النارية بين القرى والطرق المتعرجة، إلى أولئك الذين يختارون السباقات وراكبي الدراجات النارية الذين يحبون المغامرات في المسارات والطرق الوعرة.



ومن المقرر أن يشهد هذا الحدث العالمي العديد من الفاعليات والأنشطة. ومن بين تلك الأنشطة، سباق الأبطال، الذي يعد واحدا من أهم أنشطة أسبوع دوكاتي العالمي، حيث سيجمع أبطال دوكاتي الذين يتنافسون على الحلبة.



يمكن شراء تذاكر الحدث عبر الموقع الإلكتروني لدوكاتي، وستكون صالحة لمدة يوم واحد أو خلال الثلاثة أيام التي ستشهد تنظيم الحدث.



(أنسامد).



