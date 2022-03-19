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شركة لامبورغيني الإيطالية تسجل أفضل أداء لها العام الماضي
    (أنسامد) - مارس 19 - روما - سجلت شركة لامبورغيني الإيطالية لصناعة السيارات خلال العام المالي 2021 أفضل أداء لها على الإطلاق من حيث المبيعات والإيرادات والأرباح.

    في العام الماضي، بلغت إيرادات الشركة 1.95 مليار يورو، بزيادة قدرها 19% مقارنة بعام 2020، بينما تضاعف الهامش التشغيلي مقارنة بعام 2018، حيث وصل إلى 20.2%.

    وانعكست هذه النتائج على الربح التشغيلي الذي بلغ 393 مليون يورو، بزيادة 49% مقارنة بـ 264 مليونًا في عام 2020، وفقا لبيان صادر عن الشركة.

    وفي إطار خطتها الإستراتيجية، تستهدف لامبورغيني رفع مستوى الربحية بين 22% و25% خلال السنوات القليلة القادمة.

    على المستوى التجاري، سجلت مبيعات لامبورغيني 8405 سيارة على مستوى العالم، بزيادة قدرها 13% مقارنة بعام 2020. (أنسامد).

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