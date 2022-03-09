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فيراري توقف إنتاجها للسوق الروسي
    (أنسامد) - مارس 9 - روما - أعلنت شركة صناعة السيارات الرياضية الإيطالية فيراري عن تعليق إنتاجها للسوق الروسية بسبب غزو أوكرانيا.

    و قالت الشركة إنها ستعلق الإنتاج حتى إشعار آخر "نظراً للوضع الحالي في أوكرانيا".

    وأضافت فيراري "نواصل مراقبة الوضع عن كثب مع إحترام جميع القواعد واللوائح والعقوبات" (أنسامد).

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