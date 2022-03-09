فيراري توقف إنتاجها للسوق الروسي

اليوم العالمي للمرأة: ماتاريلا يحي شجاعة النساء في أوكرانيا
ليبيا: المنفي يبحث مع السفير الايطالي تطورات المشهد السياسي
شهادة الاعتماد الأوروبي والدولي للمساواة لاكسبو دبي 2020
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
كوفيد والتغذية.. تغير العادات الغذائية للشباب
صور باتريك زكي امام محكمة المنصورة ..تاجيل القضية الي ابريل
احياء الذكري السادسة لمقتل الباحث الايطالي جوليو ريجيني في مصر
طرح منزل الأمير لودوفيسي للبيع بالمزاد (مع اللوحة الجدارية الوحيدة التي رسمها كارافاجيو). .يبدأ من 471 مليون يورو
اجواء كوفيد-19 في روما
ايطاليا-فال دي فييم..كأس العالم للتزلج الريفي على الجليد