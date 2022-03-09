فيراري توقف إنتاجها للسوق الروسي

(أنسامد) - مارس 9 - روما - أعلنت شركة صناعة السيارات الرياضية الإيطالية فيراري عن تعليق إنتاجها للسوق الروسية بسبب غزو أوكرانيا.



و قالت الشركة إنها ستعلق الإنتاج حتى إشعار آخر "نظراً للوضع الحالي في أوكرانيا".



وأضافت فيراري "نواصل مراقبة الوضع عن كثب مع إحترام جميع القواعد واللوائح والعقوبات" (أنسامد).



