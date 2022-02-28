إيفيكو الإيطالية تزود براغ بـ 253 حافلة

(أنسامد) - فبراير 28 - روما - وقعت شركة إيفيكو الإيطالية "Iveco" لتصنيع المركبات والحافلات ثلاث إتفاقيات إطارية مع شركة النقل العام في براغ لتزويد عاصمة جمهورية التشيك بعدد 253 حافلة في الفترة بين عامي 2022 و2027.



تنص الإتفاقيات على شراء ثلاثة طرازات مختلفة من حافلات إيفيكو لتلبية احتياجات شركة النقل العام في براغ.



وسيتم تجهيز جميع الحافلات بأحدث محرك من طراز كورسور 9 الذي طورته علامة Fpt Industrial التجارية التابعة لمجموعة إيفيكو والمتخصصة في أنظمة الدفع.



قال دومينيكو نوسيرا، رئيس وحدة الأعمال في مجموعة إيفيكو : نحن فخورون بعلاقاتنا التاريخية مع جمهورية التشيك، حيث تتواجد الشركة بمصنعها الكبير لإنتاج الحافلات في مدينة فيسوكى ميتو.



وأضاف : بفضل هذه الاتفاقيات المهمة، ستنقل حافلاتنا في براغ - كما هو الحال في العديد من العواصم الأوروبية الأخرى - آلاف الركاب يوميا في أمان وراحة. (أنسامد).



