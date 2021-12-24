روما: وصول 70 حافلة هجينة جديدة

(أنسامد) - ديسمبر 24 - روما - تستعد آخر 70 حافلة هجينة تم شراؤها من قبل هيئة النقل المحلية في العاصمة الإيطالية روما (أتاك) للدخول في الخدمة.



وتعد هذه هي الدفعة الثانية والأخيرة ضمن صفقة لتوريد 100 حافلة بدأ تسليمها في يونيو الماضي عندما دخلت أول 30 حافلة هجينة الخدمة.



شهد حفل إطلاق الحافلات الهجينة كل من رئيس بلدية روما روبرتو غوالتيري، ومستشار التنقل أوجينيو باتاني، في مستودع هيئة النقل في بورتوناتشيو.



قال باتاني : يجب علينا تغيير أسطول "أتاك" في السنوات القليلة المقبلة، والذي يحمل اليوم ديون صيانة عالية جدًا مما يؤثر على الموازنة وجودة الخدمة، مضيفا أن هذه العملية بدأت مع الإدارة الأخيرة، وتم تخصيص 40 مليون يورو لها.



من جانبه، قال غوالتيري إن هذه الصفقة التي تشمل توريد 70 حافلة جديدة بمثابة خطوة أولى على المسار الذي سلكته أتاك نحو التنقل المستدام بشكل متزايد. (أنسامد).



