انخفاض تسجيل السيارات في إيطاليا بنسبة 23% في 2021

(أنسامد) - ديسمبر 16 - روما - أعطى مركز Centro Studi Promotor الخاص بالسيارات تقديراته لعامي 2021 و2022، بشأن تسجيل السيارات، إذ أوضع أن عدد السيارات المتوقع تسجيلها حتى نهاية العام الجاري هو 1.460 مليون سيارة، أي بانخفاض بنسبة 23.8% بالمقارنة بعام 2019، وبزيادة طفيفة قدرها 5% عن عام 2020.



كما أوضح المركز، الذي قدم تقييماته خلال المؤتمر السنوي الذي عقده في بولونيا، أنه من المتوقع أن يظل مستوى السيارات المباعة منخفضا خلال العام القادم، برقم 1.500 مليون سيارة مباعة.



ودعا المركز على لسان رئيسه، جيان بريمو كوليانو، إلى ضرورة إحداث تغييرات جذرية للقطاع مع تقديم حوافز جديدة خلال الموسم القادم.



وبين المركز أن أسباب انخفاض حجم مبيعات السيارات المتوقع خلال عام 2022، هي نفس الأسباب الملحوظة خلال العام الحالي، الذي تأثر تحديدا بوباء كورونا، وضعف الإطار الاقتصادي، في ظل محاولات التعافي، وكذلك عدم كفاية الدعم، وأزمة الرقائق الدقيقة.



وأشار المركز إلى أنه في الفترة بين 2020 و2022، سيتم تسجيل 4.341.646 سيارة، وهو رقم أقل مما تحتاجه إيطاليا والبالغ 6 مليون لتحديث الأسطول القديم من السيارات. (أنسامد).



