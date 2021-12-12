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ستيلانتس : خطة للتحول لانتاج سيارات كهربائية
    (أنسامد) - ديسمبر 12 - روما - على مدى السنوات الخمس المقبلة، تخطط مجموعة ستيلانتس لانفاق 30 مليار يورو لدعم استراتيجيتها في التحول لانتاج سيارات كهربائية.

    في غضون 10 سنوات، ستصبح 70% من سيارات ستيلانتس المباعة في أوروبا إما هجينة تعمل بالكهرباء أو تعمل بالكهرباء بالكامل، وفقا لتصريحات، جون إلكان، رئيس مجلس إدارة الشركة، التي نشرتها صحيفة "ميلانو فينانزا" في العدد الخاص بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين للصحيفة.

    وأضاف إلكان : لقد ارتفع عدد الطرازات ذات التأثير البيئي المنخفض التي نقدمها لعملائنا إلى 29 طرازا، موضحا أن سيارة فيات 500 الجديدة الكهربائية بالكامل هي الأكثر مبيعًا في تسعة أسواق وطنية.

    وتابع : في هذه الثورة الكهربائية تلعب إيطاليا دورًا رائدًا على جميع المستويات، من إنتاج الطرازات الجديدة إلى تجميع البطاريات والبحث التطبيقي واختبار البنية التحتية للشحن ونقل الطاقة.

    (أنسامد).

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