سيارة داسيا جوغر الجديدة تصل إيطاليا

(أنسامد) - ديسمبر 5 - روما - بعد عرضها في المعرض الدولي للسيارات في ميونخ IAA Mobility، يمكن أيضًا طلب سيارة داسيا جوغر الجديدة Jogger في إيطاليا، حيث انطلقت حملة تسويق السيارة، بينما من المتوقع وصولها للوكلاء في شهر مارس.



وسيارة داسيا جوغر قادرة على الجمع بين المساحات المتعددة ومساحات للمشتريات وخصائص سيارات الدفع الرباعي.



وفاءً لخطها، تقدم داسيا مع سيارة جوغر الجديدة، السيارة العائلية الأكثر سهولة في الفئة C، مع الحفاظ على أفضل نسبة بين الجودة والسعر في فئتها. ستكون سيارة داسيا جوغر الجديدة في الواقع متاحة بسعر يبدأ من 14650 يورو.



سيتم طرح السيارة الجديدة في ثلاثة إصدارات مختلفة، وهي Essential وEssential وفي إصدار محدود للغاية. وستكون متوفرة باللون الأبيض الجليدي غير اللامع أو باللون الأزرق، بالاضافة إلى ألوان أخرى.



تمتلك سيارة داسيا جوغر محرك بنزين بقوة 110 حصان، بالإضافة إلى ناقل حركة يدوي من ست سرعات. تم تصميم هذا المحرك الجديد ليوفر للعملاء قيادة ممتعة في جميع الظروف، بفضل عزم الدوران البالغ 200 نيوتن متر والوزن الأمثل.



تتوفر السيارة الجديدة في نسختين من 5 أو 7 مقاعد. في الإصدار المكون من 5 مقاعد، يبلغ حجم صندوق الأمتعة حوالي 710 لترًا ويصل إلى 1.819 لترًا مع طي المقعد الخلفي. في النسخة ذات السبعة مقاعد، ينخفض ;;الحجم إلى 160 لترًا وحوالي 510 مع طي المقعد الخلفي.



(أنسامد).



