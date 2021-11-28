سيارة كيا الكروس أوفر الكهربائية تصل إيطاليا

(أنسامد) - نوفمبر 28 - روما - بعد بضعة أشهر من ظهورها لأول مرة في إسبانيا، وصلت سيارة "كيا" الكروس أوفر الكهربائية "EV6" إلى إيطاليا، حيث ظهرت تحت أمطار ميلانو، مما أضاف إلى الصفات الديناميكية والوظائف الرائعة "قيمة" سيقدرها العملاء بالتأكيد.



بالنسبة إلى سيارة "EV6"، حددت إيطاليا قائمة أسعار تبدأ من 49500 يورو لإصدارAir RWD بقوة 229 حصانًا، وتصل إلى 69500 ;;يورو لفئة GT بمحرك الدفع الرباعي بقوة 585 حصانًا.



تشمل جميع فئات EV6 بشكل طبيعي برنامج 7+7+7 الذي يغطي ضمانًا لمدة 7 سنوات مع عدد غير محدود من الأميال وصيانة مجدولة بدون تكلفة لنفس الفترة الزمنية.



تتمتع EV6 بتصميمها المتميز من توقيع المهندسين لودوفيكا سيرافيني وروبرتو بالومبا اللذين يتعاونان مع وكالة Innocean Italy وStudio PS. (أنسامد).



