جائزة سيارة العام : 16 سيارة كهربائية مرشحة للجائزة

(أنسامد) - نوفمبر 21 - روما - أعلن منظمو جائزة سيارة العام 2022 عن القائمة الأولية التي تضم 39 سيارة مرشحة تم اختيارها للتقييم الأولي، سيتم اختيار المتأهلين السبعة منها للتصفيات النهائية في 29 نوفمبر.



تتضمن القائمة العديد من الطرازات الجديدة، مثل سيارة مازيراتي الخارقة MC20، التي تمثل مجموعة ستيلانتس، وسيارة Aiways U5 الصينية، وهي علامة تجارية ليست مشهورة في أوروبا.



تضم القائمة 16 طرازًا كهربائيًا، من بينها سيارة Aiways U5، وسيارتي أودي "كيو فور إي ترون" و أودي إي ترون جي تي، وسيارة بي ام دبليو آي 4، وسيارة فورد موستنج ماخ إي ومرسيدس إي كيو إس وفولكس فاجن أي دي.4.



سيتم الإعلان عن السيارة الفائزة بلقب سيارة العام في فبراير 2022، لأول مرة في مكان آخر غير معرض جنيف للسيارات بسبب إلغاء هذا الحدث. (أنسامد).



