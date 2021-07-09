ستيلانتس تعتزم ضخ 30 مليار دولار في السيارات الكهربائية

(أنسامد) - يوليو 9 - روما - تخطط شركة "ستيلانتس" لاستثمار أكثر من 30 مليار يورو بحلول عام 2025 في انتاج السيارات الكهربائية والبرمجيات مع الحفاظ على كفاءة نموذجية لقطاع السيارات، لا سيما مع كفاءة استثمارية أعلى بنسبة 30% من متوسط القطاع.



وتهدف تلك الاستثمارات أن تمثل السيارات الكهربائية أكثر من 70% من مبيعات السيارات في أوروبا وأكثر من 40% من المبيعات في الولايات المتحدة بحلول عام 2030، وفقا لبيان صادر عن مجموعة ستيلانتس.



ستقدم جميع العلامات التجارية الـ 14 لشركة ستيلانتس حلولاً كهربائية بالكامل.



وقالت الشركة إنها تعتزم الحصول على 260 جيجاواط في الساعة من بطاريات السيارات الكهربائية من خمسة مصانع في أوروبا وأمريكا الشمالية بحلول عام 2030. (أنسامد).



