ايطاليا : نمو سوق الدراجات النارية

(أنسامد) - يوليو 4 - روما - لا تتوقف رغبة الإيطاليين عن امتلاك الدراجات النارية، ليواصل السوق الوطني للدراجات النارية والإسكوتر خطه الإيجابي ويظهر حتى شهر يونيو الماضي ديناميكية ثابتة.



هذا ما ظهر من بيانات مبيعات سوق الدراجات النارية، الصادرة عن الرابطة الوطنية لملحقات الدراجات النارية، والتي كشفت عن نمو سوق الدراجات النارية بنسبة 34.9% مقارنة مع عام 2019.



كان الاتجاه في نفس الشهر من عام 2020 مستقرًا بتراجع طفيف بلغت نسبته 0.3%، وهو العام الذي شهد إغلاق شبكة المبيعات والقيود المفروضة علي التنقل. (أنسامد).



