أوتولايني توسكاني تتولى تحديث 3000 حافلة في توسكانا

(أنسامد) - يوليو 1 - روما - حصلت شركة "أوتولايني توسكاني Autolinee Toscane"، الفرع الإيطالي من شركة "RATP Dev" الفرنسية التي تعد أكبر مجموعة في العالم تتعامل مع النقل العام للبشر (1،5 مليار مسافر في العالم في 470 مدينة بـ 13 دولة)، على الضوء الأخضر من أجل إدارة وخلق ثورة في 3000 حافلة حضرية وخارجية عامة في منطقة توسكانا، على مدار الـ 11 عاما المقبلة.



كما ينص الاتفاق البالغ قيمته 4 مليار يورو، وأصبح قيد التنفيذ بعد عملية طرح للشركات، استبدال من خلال التأجير 2100 حافلة من أصل 3000 مستخدمة حاليا، مقابل حافلات تعمل بالطاقة النظيفة، وكذلك تشغيل 90 مستودعا موزعة في المنطقة، بفريق إجمالي يبلغ 5300 موظف.



وتمتلك شركة "أوتولايني توسكاني" 33% من أسهم شركة "Li-nea SpA"، والتي تدير جزء من الخدمات الحضرية في مدينة فلورنسا.



وتوصلت منطقة توسكانا إلى فكرة أن قصر إدارة المواصلات العامة على شركة واحدة بدلا من 22 شركة، سيسمح للمنطقة بتوفير حوالي 8 مليون يورو سنويا. (أنسامد).



