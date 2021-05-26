ألفا روميو جوليا كوادريفوليو:شكل رياضي مع أداء خلاب

(أنسامد) - مايو 26 - روما - من الصعب حقًا عند الحديث عن الفاروميو جيوليا أن تظل محايدًا في كتابة اختبار وتقييم هذه السيارة حيث انها جذابة للغاية لدرجة أنها تنقل مشاعر القيادة المثيرة للإعجاب حقًا.



سيارة جي تي الأصلية ذات الأبواب الأربعة ذات الشخصية المزدوجة.



يمكن تعريفها على أنها دكتور جيكل ومستر هايد: سيارة ممتعة وهادئة في الاستخدام اليومي وتتحول تمامًا إلى قيادة رياضية ، وتقدم أداءً يخطف الأنفاس. ير جع الكثير من جاذبيتها إلى محرك V6 Bi-Turbo سعة 2.9 لتر ، والذي طوره مهندسون من فيراري. ومع ذلك ، على الرغم من القوة الفعلية البالغة 510 حصان والدفع الخلفي ، فإن هذه السيارة ليست سيارة لا تقهر.



الجر ممتاز في جميع الظروف الجوية ، فالركوب دائمًا سلس ويسمح لك بالقيام بالرحلات الطويلة بشكل مريح ، مما يجعل جوليا سيارة عالية الأداء يمكن استخدامها كل يوم. (أنسامد).



