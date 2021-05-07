إعادة افتتاح متحف ألفا روميو التاريخي في أريسي

(أنسامد) - مايو 7 - روما - سيتم إعادة افتتاح متحف ألفا روميو التاريخي في بلدة أريسي الإيطالية أمام الجمهور اعتبارا من يوم السبت، وذلك بعد فترة الاغلاق الطويلة بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، حيث أصبح المتحف المخصص بالكامل لتاريخ ألفا روميو جاهزًا الآن لإعادة الافتتاح.



اعتبارًا من 8 مايو، ووفقا لمرسوم إعادة الافتتاح الذي يسمح أيضًا بإعادة تشغيل الأنشطة في المناطق المصنفة مناطق صفراء فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا، سيفتح المتحف أبوابه مرة أخرى للزوار، وفقًا لبروتوكولات السلامة المعتمدة بالفعل قبل الإغلاق الأخير للمتحف.



للتقدم بين طوابق المتحف من خلال مسار يتكون من السيارات القديمة والنماذج الأولية التي صنعت تاريخ السيارة الإيطالية وتصميمها، يجب الحجز أولا للتمتع بزيارة المتحف. يفتح المتحف أبوابه يوميا، ما عدا أيام الثلاثاء من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساءً.



(أنسامد).



