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إيطاليا: "هلبيز" تشتري "مي موتو" الشهيرة في مشاركة السكوتر
    (أنسامد) - أبريل 1 - روما - أكملت شركة "هلبيز"، الرائدة في مجال التنقل الدقيق، عملية الاستحواذ على "مي موتو"، الشركة الإيطالية الأولى النشطة في مشاركة السكوتر.

    وتسمح عملية الشراء لشركة هلبيز، - التي أكملت عملية اندماج حديثة مع جرين فيشن، من أجل الإدراج في بورصة ناسداك-، في توسيع عروضها من المركبات المشتركة، ودمج خدمة السكوتر الكهربائي "مي موتو" إلى نظامها الأساسي.

    ويمكن لمستخدمي هلبيز، من الآن فصاعدا، الحصول على الدراجات والدراجات النارية والدراجات الكهربائية من تطبيق واحد يقدم الخدمات في ميلانو وتورينو وجنوة وفلورنسا، مع انتظار الوصول إلى مزيد من المدن خلال الصيف المقبل.

    وحتى الآن، أجرت مركبات مي موتو، أكثر من مليون حجز للرحلات منذ انشائها، بمسافة تخطة 5 مليون كلم وبمعدل تشغيل 285 ألف ساعة.

    (أنسامد).

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