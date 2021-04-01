ستيلانتس تخطط لمضاعفة مبيعاتها من السيارات الكهربائية 3 مرات

(أنسامد) - أبريل 1 - روما - تخطط شركة "ستيلانتس" لصناعة السيارات، لتحقيق قفزة في انتاج ومبيعات السيارات الكهربائية خلال العام الجاري، بالوصول إلى 3 أضعاف المبيعات للوحدات العاملة بهذه الطاقة النظيفة.



وأوضح جون إلكان، وريث شركة "أيكسور"، الشريك الرئيسي في شركة ستيلانتس، أن هذه الأخيرة ستتمكن من استثمار الموارد لتقديم منتجات جديدة لعملائها عبر مجموعة من العلامات التجارية الشهيرة.



وبين رجل الأعمال أن ستيلانتس ستكون قادرة على زيادة الماركات العاملة بالطاقة الكهربائية خلال عام 2021، لتصل إلى 11 طرازا عالي الجهد، متوقعا أن تتضاعف المبيعات العالمية للشركة ثلاثة مرات تقريبا، لتصل إلى 400 ألف سيارة مقابل 139 ألف سيارة.



وبين إلكان في رسالة إلى مساهمي شركة أيكسور، التابعة لعائلته، جياني أنيللي، أنه باستحواذها على 14% من رأس المال، فإن شركة إيكسور هي أكبر مساهم منفرد في ستيلانتس، وبالتالي فهي تعطي اهتماما للمساهمة في نجاح هذه الشركة الأخيرة.



وتابع إلكان: "يشرفني أن أكون رئيسا للشركة، وبوجود كارلوس تافاريس، كرئيس تنفيذي على رأس فريق موهوب وقوي، لدينا فرصة مذهلة لإعادة تشكيل الصناعة التي ساهم أسلافي في إنشائها ولا تزال روح الريادة ترشدنا حتى اليوم". (أنسامد).



