ستيلانتس تحقق أكبر المبيعات في أسواق الاتحاد الأوروبي

(أنسامد) - مارس 26 - روما - سجلت مجموعة "ستيلانتس" للسيارات أداءً رائعًا في الاسواق الأوروبية في شهر فبراير الماضي، وفقا للبيانات الصادرة عن شركة أبحاث السوق "جاتو ديناميكس" والتي تهتم بمبيعات شركات السيارات العالمية.



على الرغم من اضطراب الأسواق بشدة بسبب تفشي وباء فيروس كورونا، مع مبيعات بلغت 848.455 سيارة في 27 سوقًا أوروبية، وفقا لبيانات "جاتو ديناميكس"، بانخفاض 20% مقارنة بـ 1.06 مليون سيارة في فبراير 2020، فإن مبيعات علامتي بيجو وفيات التجاريتين سيطرت على المبيعات القارية مدعومة من العلامات التجارية الأخرى للمجموعة.



في ترتيب السيارات العشرة الأكثر مبيعا في أوروبا في تلك الفترة، كان طراز بيجو 208 هو الطراز الأكثر مبيعًا، حيث سجل مبيعات بلغت 18.375 سيارة، لتحل محل تويوتا يارس، التي جاءت في المرتبة الرابعة.



كانت المرة الأخيرة التي قادت فيها بيجو التصنيف الأوروبي حسب الطراز، في فبراير 2008 مع السيارة بيجو 207. وجاءت في المرتبة الثانية سيارات «بيجو 2008» التي نمت مبيعاتها بنسبة 51% لتسجل إلى 17.120 سيارة، متفوقة على سيارة جولف Golf.



وفيما يتعلق بالسيارات الهجينة، حققت السيارة «بيجو 3008» نموا بنسبة 120%، لتأتي في المركز الثاني خلف فولفو XC40 PHEV التي نمت مبيعاتها بنسبة 323%. (أنسامد).



