اتحاد ممثلي السيارات الأجنبية..حوافز إعادة تمويل عاجلة

(أنسامد) - فبراير 23 - روما - 'طالب الاتحاد الوطني لممثلي السيارات الأجنبية حوافز إعادة التمويل العاجلة لمواجهة اتجاه سوق السيارات الايطالي للهبوط خاصة وان اتجاهات قانون الموازنة يجنب السوق الايطالي الانهيار الجزئي الذي تتعرض له اسواق السيارات الاوروبية خاصة وان احتمالات الاغلاق مازالت قائمة.



قال ميشيل كريشي رئيس الاتحاد "تاتي مطالبة الاتحاد علي ضؤ النسب السلبية الكبيرة المسجلة في شهر يناير والتي من المتوقع استمرارها في شهر فبراير و الشهور التي تليه .



اضاف انه من الجلي ان هذا القطاع يجتذب المستهلكين و وسيبدأ الطلب بالنمو قليلا في شهر مارس قبل نهاية النصف الاول من العام كما هو متوقع سينفذ المخزون من السيارات التجارية ومن السيارات التقليدية.



(أنسامد).



