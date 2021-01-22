تافاريس وإلكان يزوران مصنع فيات في ملفي

(أنسامد) - يناير 22 - روما - قام الرئيس التنفيذي لشركة ستيلانتس "Stellantis"، كارلوس تافاريس، يرافقه رئيس مجلس إدارة الشركة جون إلكان بزيارة مصنع شركة فيات كرايسلر في بلدة ملفي في مقاطعة بوتنسا الايطالية.



وقال السكرتيران الإقليميان للشركة، فينتشنزو تورتوريلي (اتحاد العمل الايطالي) وماركو لوميو (اتحاد عمال المعادن) إن زيارة تافاريس لبلدة لملفي لها معنى رمزي عظيم، وليس فقط لأنها تظهر أننا على مر السنين، قمنا معًا ببناء امتياز مجموعة فيات كرايسلر.



إن إعلان زيارة تافاريس اليوم يؤكد أننا ما زلنا نبدأ من ملفي مع ستيلانتيس. وذكرت مصادر أن تافاريس قام أيضا بزيارة تورينو يوم الاربعاء، حيث زار معارض لبيع السيارات.



ينتج المصنع الموجود في ملفي سيارات فيات 500 وجيب رينيجيد وكومباس، ويعتبر مصنع معياري متعدد العلامات التجارية، بدءًا من 14 علامة تجارية مملوكة حاليًا، مع تنوع النماذج وانتاج السيارات الكهربائية والهجينة والمحركات إلى تقنيات توفير الطاقة الجديدة والتقنيات ذات التأثير البيئي المنخفض.



وقال تورتوريلي ولوميو : هذا هو المستقبل والحاضر الذي نفكر فيه لمصنع بلدة ملفي ضمن الإستراتيجية الصناعية الجديدة لمجموعة ستيلانتس. وأشارا إلى أن "سر" النجاح قبل كل شيء يكمن في جيل من العمال الذين أظهروا دائمًا بالتضحية وإنكار الذات أن ملفي يمكن أن تكون دائما عماد مصانع المجموعة. (أنسامد).



