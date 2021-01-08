فيات كرايسلر تجدد طرازها فيات 500

أنسامد - 8 يناير/ كانون الثاني - بعد إطلاق سيارات من طراز نوفا 500 وتيبو وتيبو كروس وباندا في الأشهر الأخيرة من العام الماضي، تسعى مجموعة فيات كرايسلر لتحديث عائلة فيات 500، حيث بدأت المجموعة عام 2021 مع تجديد المجموعة بالكامل.



تقدم عائلة 500 الجديدة، التي تضم طرازات فيات 500 وفيات 500X و500L ألوانًا جديدة وتصميمات داخلية جديدة لأول مرة.



مع بيع أكثر من 3 ملايين وحدة منذ عام 2007، حققت عائلة فيات 500 نجاحًا كبيرًا على مر السنين بفضل التجديد المستمر وأيضًا بفضل اصدار طرازات خاصة، مثل فيات ميرور في 2018 وفيات 120 في 2019.



كانت الطرازات الاخيرة بمثابة مصدر الإلهام لتجديد سيارات فيات 500 في 2021. تتمتع الطرازات بمجموعة من الملحقات مخصصة للتكنولوجيا والسلامة والراحة والأناقة مع محركات تطبق المعايير الأوروبية للانبعاثات.



سيارات فيات 500 الجديدة متاحة بأسعار تبدأ من 9900 يورو بفضل الحوافز الحكومية الجديدة، كما أن طرازات فيات 500X و500L في إصدارات الديزل الجديدة يمكنها أيضا الاستفادة من الحوافز التي تقدمها الدولة.



