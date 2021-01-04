كوفيد:خطة التنقل الجديدة للسكان تعتمد علي الدراجات

انسامد - 4 يناير - كانون الثاني - اعلنت وزارة البيئة الايطالية
خطتها الجديدة الخاصة بعام 2021 و هي تعتمد تماما ركوب الدراجات
كوسيلة للتنقل امنة في ظل انتشار جائحة كورونا .
لقد فتح الوباء سيناريوهات جديدة مثل الترويج لركوب الدراجات ،
والمشاركة ، وتجميع السيارات ، والسيارات الكهربائية: أيضًا على
جبهة السفر وللأعمال المنزلية ، آفاق العمل السريع .
نص مرسوم قانون "إعادة التشغيل" - كما ورد في المذكرة - على سلسلة
من التدابير التي تهدف إلى تشجيع التنقل المستدام ، بما في ذلك
"التنقل الجيد" ، مع أحكام محددة تتعلق بإدارة التنقل.
من بين هذه ، تخفيض الحد الأدنى لعدد الموظفين إلى 100 وحدة يكون
لها مسئول عت تحركاتها وهو شخص يُتوخى فيه القدرة علي ادارة حركة
التنقل .