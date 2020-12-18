تراجع مبيعات السيارات في أوروبا خلال نوفمبر

أنسامد - 18 ديسمبر/ كانون الأول - تراجعت مبيعات السيارات في دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة خلال شهر نوفمبر الماضي، لتسجل 1.047 مليون سيارة، أي أقل بنسبة 13.5% مقارنة مع نفس الشهر من عام 2019.



ووفقا للبيانات الصادرة عن رابطة مصنعي السيارات الأوروبية، بلغ إجمالي مبيعات السيارات في الفترة من يناير إلى نوفمبر في أوروبا 10.746 مليون سيارة، بانخفاض بلغت نسبته 26.1% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2019.



وتراجعت مبيعات مجموعة فيات كرايسلر في السوق الأوروبية الشهر الماضي، لتنهي شهر نوفمبر بمبيعات بلغت 65.091 سيارة، بانخفاض 4% عن نفس الشهر من عام 2019، فيما بلغ اجمالي مبيعات المجموعة منذ بداية العام 625.564 ، بانخفاض قدره 28.7% عن نفس الفترة من العام الماضي.



من بين العلامات التجارية لمجموعة فيات كرايسلر، سجلت سيارات جيب و فيات على وجه الخصوص مؤشرات إيجابية، حيث حققت مبيعات جيب أكثر من 13400 سيارة، بزيادة 0.3% مقارنة بشهر نوفمبر 2019. و بلغت مبيعات فيات في نوفمبر 3400 سيارة، بزيادة 0.8%.



