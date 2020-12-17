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إيطاليا:"محترفون مثلك"..حملة فيات للتغلب على صعوبات الإغلاق
    أنسامد - 17 ديسمبر/ كانون الأول- أطلقت شركة فيات للسيارات، حملة دعائية جديدة، لدعم المحترفين في قيادة السيارات، من أجل التغلب على صعوبات الإغلاق المفروض في البلاد للتصدي لجائحة كورونا.

    الحملة الجديدة التي تحمل اسم "محترفون مثلك"، تمنح صوتا لجميع المحترفين الذين يعانون من الوضع المعقد الحالي، ويجدون صعوبة في ممارسة شغفهم، بسبب إجراءات الإغلاق المفروضة في البلاد.

    تستهدف الحملة التي تنفذها وكالة ليو بورنيت، وسيتم بثها على الصفحات الرسمية الخاصة بفيات على فيسبوك وانستجرام ويوتيوب، جمع شهادات لمحترفين والعقبات التي يواجهونها والأفكار التي لديهم من أجل إعادة التشغيل.

    كما تعرض احلملة التي تضم 30 فيديو، أيضا شهادات المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم التي تواجه صعوبات بسبب الإغلاق أو عدم القدرة على العمل.

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