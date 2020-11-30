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الكشف عن لمبورجيني أفينتادور الجديدة بمحرك في 12
    اصدرتشركة لامبورغيني ، التي يقودها الآن ستيفان وينكلمان ، سيارتها المستقبلية الجديدة أفينتادور التي على عكس الطراز الحالي ، ستستخدم نسخة مطورة من محرك في 12 إلى جانب قسم هجين".

    قال ماوريتسيو ريجياني ، المدير الفني خلال مقابلة مع المجلة المتخصصة كار اند درايفر لقد كان محرك في 12 جزءًا من تاريخ لامبورغيني منذ البداية حيث كان حاضرًا في كل الاختبارات .

    واشار الي حدوث تغيير تاريخي مع ظهور الجيل الجديد من افنتيدور ، المتوقع للسنوات القليلة المقبلة ، حيث سيشكل هذا الإصدار الجديد علامة على الانتقال إلى المكونات الإضافية الهجينة مع للسفر حتى في الوضع الكهربائي بنسبة 100٪.

    علاوة على ذلك ، عندما يتعلق الأمر بالحلول ذات السعة العالية وإمدادات الطاقة الثابتة ، سيكون من الممكن استخدام الدفع بالعجلات الأمامية الكهربائية من خلال التخلص من عمود النقل الذي يعمل في وسط السيارة.

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