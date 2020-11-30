الكشف عن لمبورجيني أفينتادور الجديدة بمحرك في 12

اصدرتشركة لامبورغيني ، التي يقودها الآن ستيفان وينكلمان ،
سيارتها المستقبلية الجديدة أفينتادور التي على عكس الطراز الحالي
، ستستخدم نسخة مطورة من محرك في 12 إلى جانب قسم هجين".
قال ماوريتسيو ريجياني ، المدير الفني خلال مقابلة مع المجلة
المتخصصة كار اند درايفر لقد كان محرك في 12 جزءًا من تاريخ
لامبورغيني منذ البداية حيث كان حاضرًا في كل الاختبارات .
واشار الي حدوث تغيير تاريخي مع ظهور الجيل الجديد من افنتيدور ،
المتوقع للسنوات القليلة المقبلة ، حيث سيشكل هذا الإصدار الجديد
علامة على الانتقال إلى المكونات الإضافية الهجينة مع للسفر حتى في
الوضع الكهربائي بنسبة 100٪.
علاوة على ذلك ، عندما يتعلق الأمر بالحلول ذات السعة العالية
وإمدادات الطاقة الثابتة ، سيكون من الممكن استخدام الدفع بالعجلات
الأمامية الكهربائية من خلال التخلص من عمود النقل الذي يعمل في
وسط السيارة.