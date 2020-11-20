سيارة رياضية جديدة من لامبورجيني

أنسامد - 20 نوفمبر / تشرين الثاني - كشفت شركة لامبورجيني الايطالية لصناعة السيارات عن سيارتها الرياضية الجديدة لامبورجيني هوراكان Lamborghini Huracán STO والمستوحاة من التراث الرياضي لسلسلة Huracán Super Trofeo EVO، التي طورها قسم Squadra Corse في لامبورجيني خصيصًا للمشاركة في بطولات سباق السيارات.



تتميز السيارة بمحرك V10 بقوة 640 حصان وعزم 565 نيوتن متر مع 6500 لفة في الدقيقة. ويمكن للسيارة الجديدة الانطلاق من الثبات حتى سرعة 100 كم/س في غضون 3 ثوان فقط، كما يمكنها الانطلاق من الثبات إلى 200 كم/س في 9 ثوان، فيما تبلغ سرعتها القصوى 310 كم/س.



كما تتمتع سيارة Lamborghini Huracán STO بالكفاءة الديناميكية الهوائية الممتازة، والتوسع في استخدام خامات خفيفة، وسلاسة التوجيه والفرملة.



وصرح ستيفانو دومينيكالي، رئيس شركة لامبورجيني : تعد سيارة Huracán STO أفضل تجسيد لتراث قسم السيارات الرياضية في لامبورجيني Squadra Corse. إنها تنقل مباشرةً تكنولوجية سيارة Huracán Super Trofeo EVO مع الاعتماد على النجاحات التي حققتها سيارة Huracán GT3 EVO.



تم تجديد التصميم الخارجي لسيارة Huracán STO بالكامل لتحسين تدفق الهواء، كما أن كل جانب من جوانب السيارة يعتمد على الكفاءة الديناميكية الهوائية والحلول التكنولوجية السهلة الضرورية في عالم السباقات الرياضية.



من المتوقع تسليم السيارة الجديدة إلى الدفعة الأولى من العملاء في ربيع عام 2021، بأسعار تبدأ من 249 ألف يورو غير شاملة الضرائب.



