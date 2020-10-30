إيطاليا : منصة إلكترونية لمزادات السيارات المستعلمة

أنسامد- 30 أكتوبر/ تشرين الأول - أطلق فرع شركة ALD Automotive في إيطاليا منصة إلكترونية مخصصة لمزادات السيارات المستعملة عبر الإنترنت لتقديم خدمة متطورة للتجار والعملاء المحترفين، ليبدأ عهد جديد للقسم الإيطالي للشركة التي تتعامل مع حلول التنقل وتوفر خدمات التأجير والإدارة للشركات في 43 دولة.



من خلال الانضمام إلى ALD Carmarket، البوابة الدولية المخصصة لمزادات السيارات المستعملة عبر شبكة الإنترنت، تهدف الشركة إلى تقديم خدمة متطورة للتجار والعملاء المحترفين والمستهلكين.



تم إعادة تصميم المنصة المخصصة لمزادات السيارات المستعملة عبر الإنترنت وتكييفها مع استراتيجية تغيير العلامة التجارية للشركة، لتصبح أداة تهدف إلى تقديم خدمة متطورة للوكلاء والتجار المحترفين.



وتعتبر ALD Carmarket منصة تتيح لتجار السيارات امكانية شراء سيارات مستعملة معتمدة، وهي نقطة التقاء لسوق معاملات الشركات تهدف إلى تعزيز قيمة جميع المشغلين في هذا القطاع.



على الموقع المخصص، تتوفر مئات السيارات المستعملة للبيع كل أسبوع من خلال إعادة إطلاق المزادات. يتم عرض المركبات مع حالة الاستخدام بالتفصيل وكافة الوثائق اللازمة.



ستكون المنصة الجديدة متاحة من خلال تطبيق (Android /Apple) للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية لإتاحة الفرصة دائمًا لتجربة الأعمال بعيدًا عن المكاتب، مما يزيد من فرص الربح. وتعد هذه المنصة فرصة مهمة في وقت يبذل فيه المشغلون قصارى جهدهم لإعادة إطلاق أنشطتهم بعد فترة الإغلاق.



