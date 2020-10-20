مجموعة بى إس إيه تفتتح مقرا جديدا في إيطاليا

أنسامد- 20 أكتوبر/ تشرين الأول - افتتحت مجموعة "بى إس إيه" الفرنسية لصناعة السيارات المقر رقم 400 لها في ايطاليا ضمن شبكة ورش الصيانة متعددة العلامات التجارية التابعة للمجموعة Eurorepar Car Service، مع اطلاق حملة دعائية احتفالا بالمقر الجديد.



تتكون شبكة ورش الصيانة متعددة العلامات التجارية وهي شبكة أوروبية متخصصة في صيانة وإصلاح السيارات من جميع العلامات التجارية، من 12 ألف فرع مناسب لـ 90% من السيارات المتداولة في أوروبا.



تقدم مراكز الصيانة خدمة متكاملة تغطي جميع مجالات صيانة وإصلاح السيارات، ومن ضمنها تغيير الزيت، الصيانة، الإطارات، الفرامل، تكييف الهواء والبطارية.



تضم شبكة مراكز الصيانة 5700 فرع في أوروبا وأمريكا الجنوبية وأفريقيا، بالإضافة إلى الصين التي تضم 950 موقعًا. تمتلك إيطاليا 400 مركز صيانة منتشرين في جميع أنحاء التراب الوطني.



