نمو سوق السيارات في أوروبا في سبتمبر

أنسامد- 19 أكتوبر/ تشرين الأول - بعد ثمانية أشهر من التراجع، سجل سوق السيارات في أوروبا أول مؤشرات إيجابية له لهذا العام في شهر سبتمبر الماضي.



ووفقا للبيانات الصادرة عن رابطة مصنعي السيارات الأوروبية، سجلت مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا في شهر سبتمبر الماضي 1.3 مليون سيارة في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية، بزيادة قدرها 1.1% عن نفس الشهر من عام 2019.



منذ بداية العام الجاري، سجلت مبيعات السيارات الجديدة 8.5 مليون سيارة ، بانخفاض 29.3% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.



سجلت مبيعات مجموعة فيات كرايسلر 77.807 سيارة في شهر سبتمبر، بزيادة قدرها 11.8% عن نفس الشهر من عام 2019. ومنذ بداية العام، بلغت مبيعات المجموعة 490.200 سيارة، بانخفاض 33.9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.



