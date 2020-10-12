مكافأت خاصة لمستخدمي الدراجات والدراجات الكهربائية والسكوتر

أنسامد - 12 أكتوبر/ تشرين الأول - بداية من 3 نوفمبر المقبل، سيحصل مستخدمي الدراجات والدراجات الكهربائية والأسكوتر، ضمن إجراءات تتبعها الحكومة لتشجيع التنقل بالدراجات ووسائل مواصلات صديقة للبيئة.



وأعلنت الرابطة الوطنية لاكسسوارات الدراجات والدراجات النارية سلسلة من التوصيات لمن يمكنه الحصول على هذه المكافئات.



ويتم توزيع المكافئات على مرحلتين محددتين حسب المستهدفين، أولها، تسدد الرابطة نفقات دفعها المواطنين للحصول على دراجات أو درجات كهربائية، في الفترة بين 4 مايو و3 نوفمبر 2020 (بنسبة 60%، بمعدل أقصاه 500 يورو).



أما المرحلة الثانية، فتستهدف هؤلاء الذين لم يجروا أي عمليات شراء لدراجات أو دراجات كهربائية أو أوسكوتر، إذ توفر الرابطة قسيمة شراء ألكترونية، يمكن للمستفيدين الحصول عليها مباشرة عبر التطبيق الألكتروني لوزارة البيئة.



وتعطي الرابطة الوطنية لاكسسوارات الدراجات والدراجات الكهربائية اهتماما خاصا بالمرحلة الأولى، إذ على المستفيدين إدخال تاريخ الطلب وليس تاريخ مستند الشراء، وكذلك الانتباه خلال ملئ الإجراءات الاخرى.



وينبغي على المستفيدين أيضا إعادة تنشيط هوية رقمية عامة قبل 3 نوفمبر، وكذلك تجهيز مستند ياسم الفاتورة والإيصال وتقديم التفاصيل المصرفية الخاصة، حتى تتمكن الرابطة من إعادة دفع الأموال.



وأشارت الرابطة إلى أن المواطنين البالغين الذين يقيمون في العواصم الإقليمية وعواصم المقاطعات والبلديات وبلديات المدن الكبرى التي تضم سكان يتراوح حول 50 ألف نسمة، يمكنهم الاستفادة من مكافئات التنقل لعام 2020.



