إيطاليا:85% من المدن تعاني من التلوث

أنسامد - 30 سبتمبر/أيلول - كشف تقرير جديد أن 8 مدن إيطالية من كل 10 تعاني من ضباب دخاني شديد، وجاءت روما وتورين وباليرمو وميلان وكوم كأكثر المدن ذات مستويات أسوأ للتلوث.



وبحسب تقرير المؤسسة البيئية الإيطالية، ليجامبيانتي فيما يتعلق بالتلوث خلال خمس سنوات، فإن 85% من المدن الإيطالية تعاني من تدني في جودة الهواء.



التقرير الذي تم تقديمه قبل يوم من دخول تدابير مكافحة الضباب الدخاني، حيز التنفيذ في العديد من المناطق بإيطاليا، تضمن قياس مستوى تلوث الهواء في 97 مدينة إيطالية، بمقارنة متوسط التركيزات السنوية للجسيمات الدقيقة المعلقة في الهواء وكذلك ثاني أكسيد النيتروجين.



وأوضح مدير المؤسسة، جيورجيو زامباتي: 15% فقط من المدن حصلت على تصويت كافي في الخمس سنوات، وهم ساساري، ماتشيراتا، إينا، كامبوباسو، وغيرها.



وتابع زامباتي: " من أجل حماية صحة الناس، ينبغي أن يكون لدينا الشجاعة والاتساق في تعريف الأولويات اللازم مواجهتها، وتمويلها. المدن هي مركز هذا التحدي"، مشددا إلى ضرورة وضع سياسة مختلفة لا تعتمد فقط على الحواجز المرورية والتدبير الضعيفة والمتفرقة في مكافحة الضباب الدخاني.



وأشار زامباتي إلى أن الحكومة الإيطالية أمامها فرصة لا مثيل لها، بفضل صندوق الإنتعاش، لتحديث إيطاليا واختيار مسار مكافحة أزمة التغير المناخي، وإعادة توجيه الاقتصاد للتحول البيئي، موضحا إنه لا ينبغي تفويت هذه الفرصة المهمة من إجل إحداث نقلة في المدن، مع تشجيع استخدام وسائل النقل العام وتعزيز شبكة التنقل المشتركة ومضاعفة مسارات الدراجات والمشاة.



