تراجع كبير في سوق السيارات الاوربي منذ بداية العام

أنسامد - 18 سبتمبر/ أيلول - لا يزال سوق السيارات الأوروبية يواصل انخفاضه خلال فصل الصيف، وفقا للبيانات الصادرة عن الرابطة الأوروبية لمصنعي السيارات، التي كشفت عن تراجع سوق السيارات في اوروبا في شهر يوليو بنسبة 3.7% مقارنة بنفس الشهر من عام 2019.



وأوضحت الرابطة الأوروبية لمصنعي السيارات أن مبيعات سوق السيارات في أوروبا سجلت 884.394 سيارة في شهر اغسطس، بانخفاض بلغت نسبته 17.6% مقارنة بشهر أغسطس 2019.



في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2020، سجلت مبيعات السيارات الاوروبية 7.267.621 سيارة، بانخفاض قدره 32.9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.



سجلت مبيعات مجموعة فيات كرايسلر في يوليو في أسواق الاتحاد الأوروبي ورابطة التجارة الحرة الأوروبية والمملكة المتحدة 70.903 سيارة، بانخفاض 7.2%، بينما تراجعت مبيعات المجموعة في أغسطس بنسبة 6.9%، مسجلة 50.585 سيارة.



منذ بداية العام، سجلت مبيعات مجموعة فيات كرايسلر 412.270 سيارة، بانخفاض 38.6% عن نفس الفترة من العام الماضي.



