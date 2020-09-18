تراجع كبير في سوق السيارات الاوربي منذ بداية العام

أنسامد - 18 سبتمبر/ أيلول - لا يزال سوق السيارات الأوروبية
يواصل انخفاضه خلال فصل الصيف، وفقا للبيانات الصادرة عن الرابطة
الأوروبية لمصنعي السيارات، التي كشفت عن تراجع سوق السيارات في
اوروبا في شهر يوليو بنسبة 3.7% مقارنة بنفس الشهر من عام 2019.
وأوضحت الرابطة الأوروبية لمصنعي السيارات أن مبيعات سوق السيارات
في أوروبا سجلت 884.394 سيارة في شهر اغسطس، بانخفاض بلغت نسبته
17.6% مقارنة بشهر أغسطس 2019.
في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2020، سجلت مبيعات السيارات
الاوروبية 7.267.621 سيارة، بانخفاض قدره 32.9% مقارنة بنفس الفترة
من عام 2019.
سجلت مبيعات مجموعة فيات كرايسلر في يوليو في أسواق الاتحاد
الأوروبي ورابطة التجارة الحرة الأوروبية والمملكة المتحدة 70.903
سيارة، بانخفاض 7.2%، بينما تراجعت مبيعات المجموعة في أغسطس بنسبة
6.9%، مسجلة 50.585 سيارة.
منذ بداية العام، سجلت مبيعات مجموعة فيات كرايسلر 412.270 سيارة،
بانخفاض 38.6% عن نفس الفترة من العام الماضي.