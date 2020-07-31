سيارة إيزيرا الكهربائية، صناعة بولندية على الطراز الإيطالي

أنسامد - 31 يوليو / تموز - كشفت شركة إلكتروموبيلتي بولاند ElectroMobility Poland البولندية النقاب عن نموذجين لسيارة كهربائية جديدة تعتزم بولندا إنتاجها وتسويقها تحت اسم إيزيرا، المستوحى من سلسلة جبال في جنوب غرب بولندا تحمل نفس الاسم.



ومن المقرر إطلاق العلامة التجارية الجديدة التي جاءت على الطراز الايطالي، حيث ولد هذا الطراز في شركة "تورينو ديزاين" في اقليم بييمونتي الايطالي، بحلول عام 2023 أولاً في السوق الداخلية وبعد ذلك في دول أوروبية أخرى.



وصرح Piotr Zaremba الرئيس التنفيذي لشركة إلكتروموبيلتي بولاند : لقد وصلنا إلى مرحلة حاسمة من المشروع وقررنا مشاركة نتائج عملنا مع الجمهور. نحن حقًا نقدر حقيقة أن مجموعة من الاستشاريين البارزين ذوي الخبرة الكبيرة في السيارات قد شاركوا في مشروعنا.



وأضاف : لذلك فإن نماذجنا الأولية تتميز بالتصميم الحديث والحلول التكنولوجية المتطورة. كان هدفنا الرئيسي هو تقديم سيارة عائلية واسعة تضمن إمكانيات مريحة، موضحا : لعب الطراز الخارجي دورًا مهمًا منذ البداية لأن الدراسات التي أجريناها أظهرت أن البولنديين يقدرون التصميم في السيارات التي يريدونها أكثر، بصرف النظر عن بعض الخصائص الوظيفية.



وأشار إلى أن النماذج المقدمة هي نماذج أولية وليست الإصدارات النهائية للسيارات التي ستُطرح في الاسواق. وتم تطوير التصميم الخارجي لسيارات الدفع الرباعي وسيارة إيزيرا سيدان مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أن العلامة التجارية الجديدة ستكون موجهة للعائلات.



وستتمكن السيارة من الانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كم / ساعة في أقل من 8 ثوانٍ، ويصل مداها إلى 400 كم. كما أولى مصممو العلامة التجارية اهتمامًا خاصًا لأنظمة مساعدة السائق المتقدمة، كما سيتم تزويد السيارة بنظام الثبات الإلكتروني، ونظام التحذير من الاصطدام الأمامي ونظام التعرف على إشارات المرور، وغيرها من الأنظمة.



