جون الكان: اندماج فيات كرايسلر وبي إس إيه يمضي قدما

أنسامد - 22 مايو / أيار - أكد جون إلكان الرئيس التنفيذي لفيات كرايسلر أن عملية الاندماج بين مجموعة فيات كرايسلر وشركة بي إس إيه تمضي قدمًا وفقًا للجدول الزمني والمواعيد النهائية على الرغم من جائحة فيروس كورونا المستجد.



وأوضح في مؤتمر عبر الهاتف أن شروط الاتفاقية مع شركة بي إس إيه ملزمة، مضيفا أن الأرباح البالغة 5.5 مليار يورو المنصوص عليها في الاتفاقية مع الشركة الفرنسية ليست قيد المناقشة.



وتابع: وبالتالي، لا يوجد علاقة مع القرض البالغ 6.3 مليار يورو الذي طلبته فيات كرايسلر بضمان الدولة الإيطالية، والذي أثار جدلاً كبيرا في البلاد.



وصرح وزير الاقتصاد الإيطالي روبرتو جوالتيري أن الحكومة وضعت شروطا بالنسبة للقرض الذي طلبته فيات كرايسلر، تتضمن استخدام جميع الموارد في إيطاليا، وتعزيز الاستثمارات في بلدنا، والحفاظ على الوظائف.



وحول الخط الائتماني الذي طلبته الشركة لمواجهة الانهيار في المبيعات، قال إلكان : لقد تم تصميمه لمساعدة قطاع السيارات بالكامل في إيطاليا، ويعمل على ضمان السيولة في هذه الفترة، منوها أن لكل بلد وسائل مختلفة لمساعدة قاعدته الصناعية.



