تراجع كبير في سوق السيارات الإيطالي في مارس

أنسامد - 3 ابريل / نيسان - سجل سوق السيارات الإيطالي تراجعا كبيرا في شهر مارس الماضي نتيجة تأثره بتفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، حيث بلغت مبيعات السيارات في مارس 28.326 سيارة مقارنة بـ 194.302 في نفس الشهر من عام 2019، بانخفاض بلغت نسبته 85.42%، وذلك وفقًا لبيانات وزارة النقل.



وسجلت مبيعات السيارات 347.193 سيارة في الربع الأول من العام الجاري، بانخفاض بنسبة 35.47% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.



وبلغت مبيعات مجموعة فيات كرايسلر 4.649 سيارة في مارس، بانخفاض 90.34% مقارنة بنفس الشهر من عام 2019، حيث سجلت المبيعات حينها 48.109 سيارة.



