ايطاليا: فيديو فيراري بوروسانجوي الي النرويج

(أنسامد) - فبراير 16 - روما - اطلقت السيارة الإيطالية الفاخرة فيراري بوروسانجوى حملة دعاية من خلال فيديو علي موقع الشركة علي يوتيوب موجهاً لجمهورها في النرويج.



و يرجع ذلك الي تصميمها الخالد والخصائص التقنية التي تجعلها فريدة من نوعها ، بدءًا من محرك 725 HP الذي يستنشق بشكل طبيعي V12 والذي يسمح لها بتجاوز 310 كم / ساعة.



كما وصل الطلب علي هذه السيارة ذات العجلات العالية في السوق النرويجية الي مستوي كبير، وفي هذه المناسبة ، أصدربيت انتاج فيراري مقطع فيديو على قناته على يوتيوب لسيارة تسافرعلى طول الطرق التي يحدها بحر هائج ، وتمر في مسارات مجاورة للغابات ، وتشارك على طول انحناءات جبلية قبل الوصول إلى مكان بري حيث يتم الكشف عن الشفق القطبي الشمالي .



ويبرز الفيديو صوت محرك السيارة والراحة التي تضمنها المقاعد الأربعة المتاحة...وقد تم حجز جميع عينات أول عامين من الإنتاج ، مما يشير إلى وجود توقعات كبيرة لهذه السيارة المصنوعة في بيت فيراري. (أنسامد).



