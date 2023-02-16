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سيارات - دليل السيارات
ايطاليا: فيديو فيراري بوروسانجوي الي النرويج
    (أنسامد) - فبراير 16 - روما - اطلقت السيارة الإيطالية الفاخرة فيراري بوروسانجوى حملة دعاية من خلال فيديو علي موقع الشركة علي يوتيوب موجهاً لجمهورها في النرويج.

    و يرجع ذلك الي تصميمها الخالد والخصائص التقنية التي تجعلها فريدة من نوعها ، بدءًا من محرك 725 HP الذي يستنشق بشكل طبيعي V12 والذي يسمح لها بتجاوز 310 كم / ساعة.

    كما وصل الطلب علي هذه السيارة ذات العجلات العالية في السوق النرويجية الي مستوي كبير، وفي هذه المناسبة ، أصدربيت انتاج فيراري مقطع فيديو على قناته على يوتيوب لسيارة تسافرعلى طول الطرق التي يحدها بحر هائج ، وتمر في مسارات مجاورة للغابات ، وتشارك على طول انحناءات جبلية قبل الوصول إلى مكان بري حيث يتم الكشف عن الشفق القطبي الشمالي .

    ويبرز الفيديو صوت محرك السيارة والراحة التي تضمنها المقاعد الأربعة المتاحة...وقد تم حجز جميع عينات أول عامين من الإنتاج ، مما يشير إلى وجود توقعات كبيرة لهذه السيارة المصنوعة في بيت فيراري. (أنسامد).

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