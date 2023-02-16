ايطاليا: فيديو فيراري بوروسانجوي الي النرويج

(أنسامد) - فبراير 16 - روما - اطلقت السيارة الإيطالية الفاخرة
فيراري بوروسانجوى حملة دعاية من خلال فيديو علي موقع الشركة علي
يوتيوب موجهاً لجمهورها في النرويج.
و يرجع ذلك الي تصميمها الخالد والخصائص التقنية التي تجعلها فريدة
من نوعها ، بدءًا من محرك 725 HP الذي يستنشق بشكل طبيعي V12 والذي
يسمح لها بتجاوز 310 كم / ساعة.
كما وصل الطلب علي هذه السيارة ذات العجلات العالية في السوق
النرويجية الي مستوي كبير، وفي هذه المناسبة ، أصدربيت انتاج
فيراري مقطع فيديو على قناته على يوتيوب لسيارة تسافرعلى طول
الطرق التي يحدها بحر هائج ، وتمر في مسارات مجاورة للغابات ،
وتشارك على طول انحناءات جبلية قبل الوصول إلى مكان بري حيث يتم
الكشف عن الشفق القطبي الشمالي .
ويبرز الفيديو صوت محرك السيارة والراحة التي تضمنها المقاعد
الأربعة المتاحة...وقد تم حجز جميع عينات أول عامين من الإنتاج ،
مما يشير إلى وجود توقعات كبيرة لهذه السيارة المصنوعة في بيت
فيراري. (أنسامد).