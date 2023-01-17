الفرنسية ليلو أول سائقة رسمية لفيراري كومبيتيزيوني جي تي

(أنسامد) - يناير 17 - روما - أصبحت الفرنسية ليلو وادوكس أول سائقة رسمية لفيراري كومبيتيزيوني جي تي.



وبدأت مسيرتها مع الكارتينج، واستمرت في صناعة بيجو الفردية، ومن خلال كأس أوروبا لألبين إلف، قبل أن تشارك في عام 2022 في بطولة العالم للتحمل.



وحققت مع فريق ريتشارد مايل للسباقات أربعة مراكز اهلتها لتصبح بين العشر الاوائل.



علاوة على ذلك، في عامي 2021 و 2022، شاركت في اختبار المبتدئين وكانت أيضًا أول امرأة تقود سيارة خارقة.



وصرحت ليلو ودو بهذه المناسبة: "أنا سعيد للغاية وفخور بأن أصبح جزءًا من عائلة فيراري. أن تصبح سائقًا رسميًا هو حلم يتحقق ويتطلب مسؤوليات كبيرة".



و قالت "سأبذل قصارى جهدي دائمًا لأرد الجميل لمن آمن بي منذ البداية حيث يمثل هذا التعيين خطوة مهمة في مسيرتي الشابة، لكنني على استعداد لتقديم كل ما عندي وتمثيل إحدى أشهر العلامات التجارية في العالم".



ليلو لديها جواز سفر فرنسي حيث ولدت في أميان في 10 أبريل 2001.



(أنسامد).



