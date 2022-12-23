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سيارات - دليل السيارات
إيطاليا: سوق السيارات المستعملة يفقد 10 بالمائة في 10 أشهر
    (أنسامد) - ديسمبر 23 - روما - أغلق سوق السيارات المستعملة الإيطالية الأشهر العشرة الأولى من عام 2022 بانخفاض نسبته 10٪ مع مبيعات بلغت 3،743،922 سيارة مقارنة بـ 4،159،440 سيارة في نفس الفترة من عام 2021.

    وأكدت بيانات الاتحاد الوطني لممثلي السيارات الأجنبية، وهو اتحاد لمصنعي السيارات الأجانب العاملين في إيطاليا، أنه في الأشهر العشرة الأولى من العام، تم تأكيد ريادة سوق سيارات الديزل بنسبة 48.7٪ من عمليات الشراء، يليه سيارات البنزين بنسبة 40.3٪، مع انتعاش طفيف عن نفس الفترة من عام 2021.

    كما احتل سوق سيارات غاز البترول المسال المرتبة الثالثة (بنسبة 4.

    4٪ من الإجمالي)، فيما سجل سوق السيارات الهجينة المرتبة الرابعة بنسبة نمو تصل إلى 3.4٪. (أنسامد).

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