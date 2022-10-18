إيطاليا: زيادة استخدام السيارات الخاصة بنسبة 10%

(أنسامد) - أكتوبر 18 - روما - أعلن الإصدار الثاني لمرصد أنماط التنقل الإيطالية أن 10 بالمائة من الإيطاليين استخدموا السيارات الخاصة بشكل أكبر مما أستخدموها من 5 سنوات بسبب تداعيات وباء كوفيد-19.



ويشير إستطلاع الرأي أن 28 بالمائة من الخاضعين للاستطلاع يستخدمون السيارات بشكل أكبر من قبل 5 سنوات وأن 50 بالمائة يستخدمونها كما كانوا من قبل و18بالمائة تراجع استخدامهم.



ويُعزى تفضيل الإيطاليين للسيارة إلى أوجه القصور في وسائل النقل العام: طرق غير مهيأة (35٪)، عدد غير كافٍ من الرحلات وجداول زمنية غير موثوقة (19٪)، مركبات غير مريحة وغير مكيفة وليست نظيفة (13٪) )، لمرافقة الأشخاص الذين يعانون من إعاقة حركية، مثل الأطفال أو كبار السن أو المعاقين (14٪).



كما عبر 67٪ عن رغبتهم في تسريع التحول الكهربائي للنقل، حتى في مواجهة التكاليف الاقتصادية.



كما أكد 82 بالمائة من المشاركين في البحث بأنهم يعتزمون شراء أو استئجار سيارة كهربائية. (أنسامد).



