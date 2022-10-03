المعرض الدولي لسيارات الطرق الوعرة في فيرسيليا

(أنسامد) - أكتوبر 3 - روما - أقيم في قلب فيرسيليا tفي اقليم توسكانا معرض السيارات الدولي للطرق الوعرة ذات الدفع الرباعي و المركبات ذات العجلتين و الاربع عجلات الصالحة لهذا النوع من الطرق .



شارك في المعرض اكثر من 70 عارضاً قدموا افضل ما لديهم من امكانات في عالم الطرق الوعرة .و سمحت ساحة العرض للجمهور الكبير المتحمس للفكرة بتجربة سيارات الدفع الرباعي دون مغادرة المعرض و بسعر مخفض .



وكان تواجد شركات تصنيع السيارات كبيراً حيث قدمت مجموعة واسعة من الموديلات المتخصصة في الطرق الوعرة والدفع الرباعي و الدراجات النارية .



وكان المعرض فرصة للترويج للسياحة البديلة الواعية و التي شهدت تسارعاً كبيراً في العامين الماضيين مما يؤكد الطلب المتزايد علي الرحلات بالسيارات و المسارات التي يتم تخصيصها وفقا لاحتياجات كل سائح علي حدة. (أنسامد).



