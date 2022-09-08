ستيلانتيس :زيادة نسبة باقة السيارات المنخفضة الانبعاثات

(أنسامد) - سبتمبر 8 - روما - أعلنت شركة ستيلانتيس عن خطتها الإستراتيجية "DARE FORWARD 2030" التي ستحولها من صانع سيارات تاريخي إلى شركة تكنولوجيا التنقل المستدام، إذ تتعلق الخطة بكيفية تصميم ستيلانتيس لمستقبل التنقل واتخاذ خطوات جريئة كل يوم بروح ريادة الأعمال لخلق حقبة جديدة من التنقل.



واليوم، تستفيد ستيلانتيس في الشرق الأوسط وإفريقيا من المخطط الرئيسي للمجموعة وتشارك إستراتيجيتها في المجالات الصناعية والتجارية ومجال المنتجات والرقمنة وما بعد البيع والشراء.



بفضل تنوعها، تقود ستيلانتيس طرق التنقل من خلال تقديم حلول تنقل مبتكرة ونظيفة وآمنة وبأسعار معقولة تستجيب للاحتياجات المتطورة للعملاء في 81 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا. (أنسامد).



