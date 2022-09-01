معرض العصر الذهبي للراليات.. سيارات الأبطال في تورينو

(أنسامد) - سبتمبر 1 - روما - يقام في تورينو في الفترة من 27 أكتوبر الي 2 مايو 2023 معرضاً للسيارات التاريخية بعنوان "العصر الذهبي للراليات "، حيث ستعرض سيارات الأبطال في قاعات المتحف الوطني للسيارات وهو معرض غير مسبوق على الساحة الدولية.



ويقدم هذا المعرض رحلة عبر تاريخ هذه الرياضة من خلال العينات الأيقونية لمؤسسة جينو ماكالوزو.



وسيتم عرض السيارات التي فازت في مسابقات الرالي ما بين الستينيات والتسعينيات من القرن الماضي، بأهم سباقات البطولة ، من مونتيكارلو إلى رالي سفاري ، ومن ميل لاغي في فنلندا إلى سانريمو.نماذج مبدعة، ايفو 2 ولانشيا رالي 037 واودي كواترو وهم ، أبطال التحديات التي أصبحت أسطورة.



ويعتبر المعرض رحلة تجريبية ستقود الزائر، من خلال مقاطع فيديو وسيناريوهات خاصة إلى الانغماس في عالم الرالي: خطوة إلى الوراء في عصر تهيمن عليه الميكانيكا والسرعة وتحديًا للحدود التي شهدتها السيارات والسائقون.



ويحكي المعرض قصص ابطال هذه السباقات مثل بيازيون وماكينين وكانكونن وموتون وبينتو وسينتز، حيث يمكن قراءة سجل أعمالهم في قاعة شهرة خاصة أقيمت بمناسبة هذا المعرض الذي يهدف إلى جذب وإشراك جماهير مختلفة. (أنسامد).



