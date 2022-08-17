شرطة المرور: تحرير60 ألف مخالفة خلال الصيف

(أنسامد) - أغسطس 17 - روما - أعلنت شرطة المرور الايطالية انه قد تم تحرير 60 الف مخالفة مرورية خلال الصيف الحالي بما في ذلك 1100 مخالفة لاستخدام الهاتف الخلوي أثناء القيادة.



واضافت الشرطة في تقرير لها أنه تم نشر 11995 دورية لشرطة المرور في النصف الأول من شهر أغسطس.



كما اشار البيان إلى تدخل شرطة المرور للتحقق من 59577 مخالفة مرورية ، منها 2030 بسبب الاستخدام غير الصحيح لأحزمة الأمان أو أنظمة تقييد الأطفال، و1098 انتهاكًا للقواعد المتعلقة باستخدام الهواتف المحمولة أو الأجهزة الأخرى المزودة بأنظمة بدون استخدام اليدين أو مع سماعة رأس ،و 655 انتهاكًا للتداول على الطريق السريع مع مركبة غير مُجددة الترخيص.



كما خضع 12443 سائقا لفحوصات لحالتهم النفسية و الجسدية بزيادة قدرها + 12٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022 ، من بينهم 427 كانت نتيجة اختبارهم إيجابية وتم الإبلاغ عن قيادتهم تحت تأثير الكحول ، بينما تم الإبلاغ عن 42 سائقا للقيادة تحت تأثير المواد المخدرة .وبشكل عام ، تم سحب 1055 رخصة قيادة و 1302 واوراق تسجيل بزيادة + 23.1٪ و + 15.1٪ مقارنة بشهر أغسطس من العام الماضي.



في هذه الفترة من النزوح الصيفي، تم أيضًا تكثيف نشاط الوقاية لشرطة المرور ليس فقط على الطريق السريع ولكن أيضًا على الطرق العادية، من خلال توفيرجهاز معقد يستخدم أيضًا مختبر التحليل المتنقل لاعتراض متعاطي المخدرات.



هذا وتلتقي شرطة المرور في نفس منتجعات العطلات بالمواطنين لنشر ثقافة القيادة الآمنة عبر الباص الأزرق. (أنسامد).



