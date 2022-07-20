النقل:إيطاليا في المرتبة الأخيرة في البنى التحتية الكهربائية

(أنسامد) - يوليو 20 - روما - تأتي إيطاليا وإسبانيا في أسفل ترتيب الدول الأوروبية من حيث السيارات الكهربائية أو الهجينة، ويرجع ذلك أساسًا إلى التأخير في تطوير بنية تحتية مناسبة للشحن وارتفاع تكلفة السيارات الكهربائية.



وكشف عن تلك البيانات، في الإصدار الثالث من دراسة الجاهزية الإلكترونية التي أجرتها شركة PwC Strategy & ، والتي أجرت مقابلات مع 4600 مستهلك مرخص في 7 دول أوروبية وإيطاليا وفرنسا وألمانيا والنرويج والمملكة المتحدة وإسبانيا وسويسرا.



في الواقع، في الأشهر الستة الأولى من عام 2022 ، بلغت نسبة مبيعات السيارات الهجينة الكهربائية أو الهجينة بالكامل في إيطاليا وإسبانيا حوالي 9٪ من إجمالي التسجيلات، مقارنة بـ 88٪ في النرويج وما بين 20 و 25٪ في البلدان الأخرى.



ووفقًا للبحث، فإن السبب يكمن في عدم وجود بنية تحتية متطورة في دول مثل إيطاليا وإسبانيا.



وقد أخذ البحث في الاعتبار عدة أبعاد، وهي دعم الحوافز الحكومية، والبنية التحتية للشحن، وتوريد السيارات الكهربائية.



وأظهر البحث أن النرويج تحتل المرتبة الأولى بين الدول الأوروبية، مع أعلى درجة في جميع مجالات المسح، بينما تحتل سويسرا المرتبة الثانية من حيث النضج، مع مستوى لائق من البنية التحتية العامة للشحن. (أنسامد).



