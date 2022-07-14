باتيستا بقوة 1900 حصان.. أقوى سيارة رياضية إيطالية

(أنسامد) - يوليو 14 - روما - بدأ الإنتاج المتسلسل لسيارة بينينفارينا باتيستا ، بقوة تصل الي 1900 حصان و 2340 نيوتن متر من عزم الدوران لتصبح أول سيارة إيطالية كهربائية فائقة السرعة بالكامل في العالم.



وتتم عملية الإنتاج في مساحة مخصصة في قلب مركز التصميم والهندسة والتطوير لشركة أوتوموبيلي بينينفارينا في كامبيانو، وتم تجديد الأتيلييه من أجل الإنتاج الحرفي للسيارة، كما دمجت مساحة مخصصة للطلبات الشخصية في منشأة تبلغ مساحتها 2300 متر مربع.



بينينفارينا باتيستا هي سيارة رياضية كهربائية تصنعها شركة اوتوميبيلي بينينفارينا جي ام بي اتش ومقرها في ميونيخ، ألمانيا، ولها جذور في شركة تصميم السيارات الإيطالية وشركة بينينفارينا.



اسم باتيستا هو تكريم لمؤسس بينينفارينا باتيستا بينينفارينا.



(أنسامد).



