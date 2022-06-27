عرض الفاروميو 1900 في مطار فيوميتشينو

(أنسامد) - يونيو 27 - روما - قرر مطار فيومتشينو، بمقاطعة روما، تحية جهاز الأمن، بمناسبة الذكري 248 لإنشاء الحرس المالي الإيطالي (قوة انفاذ القانون )، بعرض السيارة ألفاروميو 1900 في منطقة التسجيل في صالة 1.



وصور العديد من المسافرين - قبل إنهاء اجراءات الأمن - السيارة الكلاسيكية بالفيديو.



وتعتبر الفاروميو 1900 أول سيارة مطاردات تم تسليمها إلى قوة انفاذ القانون بعد الحرب العالمية الثانية.



والقطعة المعروضة والتي ظهرت في 1954 تم تسليمها لقيادة فيلق ترييست، وهي سيارة رمادية اللون وأعيد طلاؤها في السنوات الأخيرة وزودت بساري لحمل العلم .



بالنسبة لسيارات الخدمة في ذلك الوقت، فكانت مجهزة بأدوات مثل الكوريك وهو الرافعة المستخدمة لإصلاح ثقوب الإطارات كما كانت أيضًا مزودة بلوحة تعريف ورقم المصنع. (أنسامد).



