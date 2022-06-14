دوكاتي : "ستريت فايتر في 2" باللون الأخضر المعدني

(أنسامد) - يونيو 14 - روما - قررت شركة دوكاتي للدراجات النارية اضافة لون جديد الي موديل ستريت فايتر في 2 وهو الأخضر المعدني الذي سيكون متاحاً للشراء لدي الموزعين اعتبارا من يوليو القادم.



يعزز اللون الأخضر المعدني الذي اختاره مركز دوكاتي الفني الخطوط الواضحة والحادة والأساسية لـموديل ستريت فايتر في 2 مما يعزز الطابع الفريد للدراجة وقدرتها الفطرية على جذب الانتباه.



يبلغ وزن الدراجة 178 كجم والمحرك 955 سم 3 Superquadro (Euro 5) بقوة 153 حصان عند 10750 دورة في الدقيقة وعزم دوران أقصى يبلغ 101.4 نيوتن متر عند 9000 دورة في الدقيقة.



ويتميز الموديل بمقعد اكثر عرضاً من العادي وله حشوة جديدة تجعله أكثر راحة، بينما تم تعديل وضع المساند لزيادة الراحة.



ويتيح موضع القيادة الناتج عن هذه التغييرات للسائق تحكمًا كبيرًا في القيادة الرياضية . (أنسامد).



