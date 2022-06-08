مازيراتي جريكال حجر زاوية مستقبل العلامة التجارية

(أنسامد) - يونيو 8 - روما - أعلن رئيس مجلس ادارة شركة مازيراتي للسيارات ديفيد جراسو أن الشركة ستقوم بزيادة انتاجها من موديل مازيراتي جريكال السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات متعددة الأوجه، والمثالية للقيادة اليومية - MC 20.



وأضاف "هذه السيارة الرياضية التي لم تكن موجودة والتي حافظت على المسار في إصدار Cielo التي تحمل صفات الكوبيه ومتعة الهواء الطلق - ومحرك فولغور، تمهد الطريق للسيارة الكهريائية بالكامل والتي سيتم الانتهاء منها في عام 2030".



وتؤكد الشركة أنها ليست في عجلة من أمرها خاصة وأن المواقع الصناعية الثلاث في ميرافيوري وكاسينو والمقر التاريخي في فيالي سيرو مينوتس في مودينا تضمن وبدون اي صعوبة الإنتاج المتوقع بالإضافة إلى قيمة السيارة لكونها مصنوعة في إيطاليا لذا سيتم التركيز علي معيارالجودة.



وتعتبر جريكال السيارة الاساسية التي تعتمد عليها العلامة التجارية لتلبية رغبة اولئك الذين يسعون للحصول على سيارة متميزة لاستخدامها في حياتهم اليومية.



غير أن السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو هل مشتر المستقبل سيكون مستعداً لقيادة سيارة مازيراتي كهربائية بالكامل في 2030؟ (أنسامد).



