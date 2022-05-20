فيراري روما تنتج نموذجاً فريداً لتكريم الثقافة اليابانية

(أنسامد) - مايو 20 - روما - قامت شركة فيراري روما بانتاج نموذج فريد لها لتكريم الثقافة اليابانية، قام بتصنيعه تيلور ميد من مارانيلو.



تقدم السيارة مظهرا مزينًا بتفاصيل دقيقة مستوحاة من التقاليد اليابانية، دون التخلي عن الأناقة الرصينة والمتطورة.



وتيلور ميد هو برنامج مخصص لأولئك الذين يرغبون في اختيار كل عنصر من عناصر سيارتهم الفيراري الخاصة بهم لإعطاء الحياة لسيارة قادرة على عكس الشخصية والأذواق الخاصة بالكامل.



وهكذا ولدت فيراري روما التي تتميز ببعض المواد الحصرية التي تعمل بتقنيات يابانية تقليدية، ولكن أعيد النظر فيها في ضوء روح الابتكار التقليدية لفيراري لتلبية متطلبات الوظائف والمتانة الأساسية لسيارة معاصرة عالية الأداء.



كما ألهمت الصبغة اليابانية التقليدية باللون النيلي نظام ألوان فيراري روما وخاصة اللون الأزرق الساطع للشكل الخارجي، والذي تم تطويره خصيصًا لهذه السيارة وأطلق عليه اسم Indigo Metal.



(أنسامد).



