مهرجان تورينو للسيارات من 28 ابريل الي 1 مايو

(أنسامد) - أبريل 28 - روما - تقام في الفترة من 28 أبريل إلى 1 مايو النسخة 39 من المهرجان الذي يجمع السيارات والدراجات البخارية Automotoretrò وAutomotoracing في ساحة Lingotto Fiere و Oval.



ويشارك في المهرجان 1200 عارض من نوادي السيارات الكبرى ومصنعي السيارات الكبار ويضم سيارات السباق والسيارات الضخمة الفاخرة بالإضاقة إلى قسم مخصص للنقل المستدام.ويضم المعرض الذي يقام تحت رعاية لوكا بياتريس، قسم تحت عنوان "ثورات الماضي" في الجناح رقم 2: وهو عبارة عن مسار يمر عبر عشر سيارات وبعض الدراجات النارية من فترة ما بعد الحرب الثانية إلى بداية الألفية الثالثة.



ويأتي هذا المهرجان بعد توقف لمدة عامين بسبب وباء كورونا .



ويقدم معرض تورينو العظيم المخصص للسيارات القديمة والذي يقام منذ عام 1983 مجموعة مختارة من أجمل السيارات الثمينة في تاريخ الدراجات النارية والسيارات، وتم إنشاؤه من قبل أربعة أعضاء من فريق سباق Scuderia Rododendri.



ومن المتوقع زيارة 67000 زائر من جميع أنحاء أوروبا، مع حضور قوي فرنسي، سويسري، بريطاني، إسباني، ألماني، نمساوي وهولندي. كان هدف المنظمين دائمًا هو مشاركة شغفهم مع العديد من الضيوف، وتشجيع التجميع الخاص ونشر ثقافة السيارات. (أنسامد).



